Министр культуры Израиля отказалась посещать «Евровидение»

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев отказалась посещать международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который проходит в этом году в Тель-Авиве. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщают «Новости Израиля».

«Меня приглашали, но я отказалась», — заявила глава минкульта, отвечая на вопрос министра науки Офира Акуниса. Причин отказа она не назвала.

По информации портала, Регев не было в первоначальном списке политиков, получивших приглашение на финал «Евровидения». В этот список, помимо израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, вошли только главы ведомств, которые принимали участие в финансировании песенного конкурса. Регев пригласили лишь по особой просьбе министерства культуры.

В прошлом году, как указывают «Новости Израиля», Мири Регев призывала провести «Евровидение» в Иерусалиме. Она заявляла, что клипы участников должны сниматься не только на международно признанной территории Израиля, но и в поселениях на спорных землях. Министр культуры и спорта делала и множество других громких политических высказываний.

«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Российская делегация направилась туда для подготовки 4 мая.

Россию в этом году представит Сергей Лазарев с композицией Scream. По оценкам букмекеров, россиянин является одним из главных претендентов на победу.