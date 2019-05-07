Названа дата первой репетиции Лазарева на площадке «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», проведет первую репетицию выступления в Израиле во вторник, 7 мая.

Как сообщает «РИА Новости», певец отрепетирует номер с композицией Scream, автором которой стал Филипп Киркоров совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Российский певец выступит во втором полуфинале «Евровидения-2019» под тринадцатым номером.

1 мая Киркоров заявил, что Лазарев, участвовавший в «Евровидении» и в 2016 году, не победил тогда из-за «политических нюансов». Россиянин тогда получил высший балл от зрителей, но был засужен жюри некоторых стран.

Киркоров подчеркнул, что если в этом году ситуация повторится, он откажется от дальнейшего взаимодействия с «Евровидением».

Сам Лазарев утверждает, что он не едет на конкурс за «реваншем». По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».