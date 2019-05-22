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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов. Соответствующее заявление Европейского вещательного союза (EBU) появилось на официальном сайте мероприятия в среду, 22 мая.

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«В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скoрректировать окончательные результаты в соответствии с правилами», — говорится в обращении.

Так, представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл, однако так и остался на третьем месте. При этом Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмое место, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.

Победителем по-прежнему остался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. После пересчета он получил дополнительные шесть баллов к озвученным ранее 492. Представитель Италии Mahmood также остался на втором месте, получив 472 балла вместо 465.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. EBU перераспределил в финале конкурса голоса Белоруссии в связи с тем, что Минск нарушил правила конкурса и озвучил результаты в интервью. В итоге «объединенный результат» голосования был одобрен аудиторами. Его и огласили во время трансляции финала конкурса.

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