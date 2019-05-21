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«Евровидение» решает вопрос по санкциям против Исландии

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Фото: Global Look Press/Daniel Bockwoldt
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Организатор международного песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС) обдумывает санкции в отношении Исландии из-за демонстрации ее участниками в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на портал DW, демонстрация флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса, который является неполитическим мероприятием. Пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении страны.

Финал конкурса прошел 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом. Исландцы по итогам конкурса заняли 10-е место.

19 мая Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением к России. Выступлений российского певца на «Евровидении-2019» посмотрели уже свыше 8 млн человек.

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