Прямой эфир
Сюжет:

Запись выступления Лазарева на «Евровидении» посмотрели свыше 8 млн человек

0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видеозаписи выступлений российского певца Сергея Лазарева на «Евровидении-2019» в Израиле посмотрели уже свыше 8 млн человек. Ролики доступны на официальном YouTube-канале конкурса.

В результате зрительского голосования музыкант оказался на четвертом месте, лидером по количеству голосов певец стал в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. По итогам конкурса Лазарев оказался на третьем месте, суммарно заработав 125 баллов от профессионального жюри.

Как напоминает НСН, Лазарев на «Евровидение» в Тель-Авиве исполнил песню Scream. Продюсером выступления артиста был Филипп Киркоров.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом. 19 мая Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением к России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Россияне оценили выступление Лазарева на «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017