Запись выступления Лазарева на «Евровидении» посмотрели свыше 8 млн человек

Видеозаписи выступлений российского певца Сергея Лазарева на «Евровидении-2019» в Израиле посмотрели уже свыше 8 млн человек. Ролики доступны на официальном YouTube-канале конкурса.

В результате зрительского голосования музыкант оказался на четвертом месте, лидером по количеству голосов певец стал в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. По итогам конкурса Лазарев оказался на третьем месте, суммарно заработав 125 баллов от профессионального жюри.

Как напоминает НСН, Лазарев на «Евровидение» в Тель-Авиве исполнил песню Scream. Продюсером выступления артиста был Филипп Киркоров.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом. 19 мая Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением к России.