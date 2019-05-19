Рудковская назвала недостающий компонент для победы Лазарева на «Евровидении»
Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему российский исполнитель Сергей Лазарев занял на «Евровидении» лишь третье место. По ее словам, для победы не хватило одного шага — «хитовости» песни.
«Шикарный номер, драматически выстроенный, для меня — самый сильный вокал — он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было», — сказала продюсер журналистам «РИА Новости».
Рудковская считает, что это выступление Лазарева оказалось лучше, чем в 2016 году, когда россиянин также занял третье место.
«Все задачи Сережа выполнил», — отметила она.
Между тем российский музыкант Юрий Лоза о выступлении Лазарева отозвался критически. По его словам, певец слишком сильно нервничал и выглядел так, будто его «на каторгу выпустили». Он также выразил недовольство композицией, которая, по его мнению, была «никакой».
«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла. Представитель России Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.