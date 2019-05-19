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Рудковская назвала недостающий компонент для победы Лазарева на «Евровидении»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему российский исполнитель Сергей Лазарев занял на «Евровидении» лишь третье место. По ее словам, для победы не хватило одного шага — «хитовости» песни.

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«Шикарный номер, драматически выстроенный, для меня — самый сильный вокал — он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было», — сказала продюсер журналистам «РИА Новости».

Рудковская считает, что это выступление Лазарева оказалось лучше, чем в 2016 году, когда россиянин также занял третье место.

«Все задачи Сережа выполнил», — отметила она.

Между тем российский музыкант Юрий Лоза о выступлении Лазарева отозвался критически. По его словам, певец слишком сильно нервничал и выглядел так, будто его «на каторгу выпустили». Он также выразил недовольство композицией, которая, по его мнению, была «никакой».

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла. Представитель России Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.

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