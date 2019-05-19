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Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».

«Я давно не видел такой истерики. По-моему, после [выступления на «Евровидение 2015» российской певицы] Полины Гагариной, которая устроила это вот. Такая же истерика была у Лазарева. У него тряслись руки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили по-моему», — заявил Лоза в интервью Пятому каналу.

Лоза назвал «никакой» песню Лазарева, а также отметил, что с точки зрения профессионала ясно, что она не претендует на то, чтобы стать хитом.

«Гораздо более похожа на европейский шлягер песня того же шведа. С точки зрения профессионала, азербайджанец выступил с самым интересным номером. По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед. А победил голландец, который в общем-то был самый безликий из всех», — добавил музыкант.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла. Представитель России Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Для Лазарева участие в «Евровидении» стало вторым. Певец также представлял Россию на конкурсе в 2016 году и тогда тоже занял третье место.

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