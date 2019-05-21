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Представитель Бузовой рассказал о ее возможном участии в «Евровидении»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассмотрит вопрос об участии в конкурсе «Евровидение» в 2020 году, если получит такое предложение. Об этом заявил ее представитель Антон Богословский.

«Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить», — сказал он порталу Teleprogramma.pro.

В 2019 году Бузова, по информации СМИ, входила в шорт-лист исполнителей, которые могут представить страну на «Евровидении». По данным букмекеров, у нее были равные шансы попасть на конкурс с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым (примерно по 14%).

На конкурс, проходивший в Израиле, в итоге поехал певец Сергей Лазарев. Он исполнил песню Scream и занял третье место.

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