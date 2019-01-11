Прямой эфир

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вновь отказалась от открытого отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Имя артиста планируют выбрать из составленного шорт-листа и озвучить в середине января, сообщает портал Super.

В список претендентов на участие в «Евровидении» попали Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Также в числе возможных участников оказался Александр Панайотов, который не первый год заявляет о своем желании выступить на «Евровидении». 

7 января член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил отправить на «Евровидение-2019» Киркорова, так как ранее артист уже участвовал в конкурсе.

64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз «Евровидения-2019» — «Позволь себе мечтать».

В качестве ведущих выступят шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли. Окончательное решение по ведущим будет принято после согласования с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киркорова предложили отправить на «Евровидение-2019»
Гостей «Евровидения-2019» в Израиле разместят в палатках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017