Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Россия вновь отказалась от открытого отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Имя артиста планируют выбрать из составленного шорт-листа и озвучить в середине января, сообщает портал Super.

В список претендентов на участие в «Евровидении» попали Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Также в числе возможных участников оказался Александр Панайотов, который не первый год заявляет о своем желании выступить на «Евровидении».

7 января член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил отправить на «Евровидение-2019» Киркорова, так как ранее артист уже участвовал в конкурсе.

64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз «Евровидения-2019» — «Позволь себе мечтать».

В качестве ведущих выступят шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли. Окончательное решение по ведущим будет принято после согласования с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU).