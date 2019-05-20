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Организаторы «Евровидения» объяснили перераспределение голосов Белоруссии

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Европейский вещательный союз (EBU) перераспределил в финале конкурса «Евровидение» голоса Белоруссии в связи с тем, что Минск нарушил правила конкурса. Об этом «РИА Новости» 20 мая рассказал представитель EBU.

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«Голосование белорусского жюри в первом полуфинале было озвучено в интервью, что противоречит правилам «Евровидения». Для соответствия правилам голосования конкурса EBU предприняла действия и распустила белорусское жюри на время финала в субботу», — рассказал агентству собеседник.

Отмечается, что в итоге «объединенный результат» голосования был одобрен аудиторами. Его и огласили во время трансляции финала конкурса для определения, кому должны быть распределены голоса страны.

Ранее 20 мая продюсер Виктор Дробыш заявил о своих планах подать иск в суд на EBU из-за отстранения членов белорусского жюри от голосования. По его словам, в последний момент организаторы конкурса отдали конверт представителям Белоруссии и заставили объявить результаты, которые «они сами придумали».

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

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