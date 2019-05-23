Лазарев рассказал о «манипуляциях» на «Евровидении» после пересчета голосов

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на песенном конкурсе «Евровидение», отреагировал на пересчет голосов руководством конкурса. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, все эти манипуляции с голосами жюри многим уже надоели, так как в первую очередь от них страдают артисты. Также он ответил, что распределение голосов может быть связано с отношением к России на международной политической арене, хотя по сравнению с 2016 годом вопросов о политике будет значительно меньше.

22 мая организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.

Финал конкурса прошел 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом.

Ранее 20 мая стало известно, что российский продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз из-за отстранения членов жюри из Белоруссии от голосования в финале «Евровидения-2019». По словам Дробыша, EBU нанес «огромный урон и отношениям России с Белоруссией». 18 мая EBU решил отстранить от голосования членов национального жюри Белоруссии из-за нарушения правил конкурса. Представители Белоруссии в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале конкурса.