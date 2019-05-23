Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на «Евровидении» в Тель-Авиве, оценил на своей странице в Instagram выступления призеров конкурса.

«У победителя (Дункана Лоуренса. — Ред.) классная песня, у итальянца (певца Mahmood. — Ред.) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» — написал он в комментариях к своему посту.

Кроме того, один из подписчиков Лазарева оповестил музыканта, что какое-то время в Испании в его поддержку невозможно было отправить SMS-сообщения.

«Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год!» — написал певец.

Песенный конкурс «Евровидение» прошел в Израиле с 14 по 18 мая. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Лоуренс. Лазарев же занял третье место.

Позже, 22 мая, организаторы конкурса пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов. Так, Лазарев получил дополнительный балл, однако всё равно остался на третьем месте. При этом Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмую строчку, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.