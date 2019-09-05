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Жена Гафта прокомментировала слухи о параличе артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жена народного артиста СССР и актера театра «Современник» Валентина Гафта — Ольга Остроумова — опровергла информацию о том, что он частично парализован.

«Он себя чувствует так же, как и раньше чувствовал», — сказала женщина в беседе с журналистами РЕН ТВ в четверг, 5 сентября.

По словам Остроумовой, состояние 83-летнего артиста, который перенес в августе инсульт, остается стабильно тяжелым после перевода из реанимации в отделение неврологии.

О том, что Гафт частично парализован, телеканал сообщил ранее в этот же день. По его информации, артист сейчас проходит реабилитацию в одной из московских клиник, и ему требуется хирургическое вмешательство.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, первой картиной, в которой он снялся, было «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл множество комедийных и драматических ролей, а также работал в театрах Моссовета, сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, авторству Гафта принадлежит множество стихов и эпиграмм.

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