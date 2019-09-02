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Мамонова выписали из больницы до следующей операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актер и музыкант Петр Мамонов, у которого был инфаркт, выписан из больницы и будет дома до следующей операции. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Интерфаксу» сообщила его супруга Ольга Мамонова.

«Мы сейчас выписываем под расписку, потому что лежать еще 3 недели. А потом он ляжет и вторая операция будет», — сказала она, уточнив, что операция запланирована на конец сентября.

68-летнего Петра Мамонова госпитализировали 24 августа, напоминает RT. Обследование показало, что артист перенес обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». Он также известен своими ролями в таких фильмах, как «Остров», «Игла», «Такси-блюз» и др.

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