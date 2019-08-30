Жена Мамонова рассказала о самочувствии артиста

Актер и музыкант Петр Мамонов останется под наблюдением медиков кардиологического отделения Первой градской больницы имени Пирогова в Москве. Об этом ТАСС в пятницу, 30 августа, рассказала супруга актера Ольга.

«Второе стентирование будет через 26 дней, по моим подсчетам. До этого его не выпишут, он будет в обычной палате. Врачи говорят, что состояние стабильное», — заявила Ольга Мамонова.

68-летнего Петра Мамонова госпитализировали 24 августа, напоминает RT. Обследование показало, что артист перенес обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». Он также известен своими ролями в таких фильмах, как «Остров», «Игла», «Такси-блюз» и других.