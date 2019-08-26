Прямой эфир

Актеру Петру Мамонову сделали операцию

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве прооперировали актера и музыканта Петра Мамонова, 24 августа госпитализированного с инфарктом миокарда. Об этом ТАСС рассказала его супруга Ольга Мамонова в понедельник, 26 августа.

«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — сказала она.

Петр Мамонов находится в Первой городской больнице. Все запланированные на ближайшее время концерты музыканта будут отменены.

Как напоминает телеканал «Звезда», Мамонову стало плохо 24 августа, когда он находился в деревне в 140 км от Москвы. Жена привезла его в город, где артиста срочно госпитализировали в реанимацию с инфарктом миокарда.

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». В кино он дебютировал в 1986 году в короткометражке «Хау ду ю ду». Также играл в картинах «Нога», «Анна Карамазофф», «Такси блюз», «Игла», «Остров» и других, уточняет «Москва 24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Мамонова рассказала об улучшении его состояния после инфаркта
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019