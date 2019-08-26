Актеру Петру Мамонову сделали операцию

В Москве прооперировали актера и музыканта Петра Мамонова, 24 августа госпитализированного с инфарктом миокарда. Об этом ТАСС рассказала его супруга Ольга Мамонова в понедельник, 26 августа.

«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — сказала она.

Петр Мамонов находится в Первой городской больнице. Все запланированные на ближайшее время концерты музыканта будут отменены.

Как напоминает телеканал «Звезда», Мамонову стало плохо 24 августа, когда он находился в деревне в 140 км от Москвы. Жена привезла его в город, где артиста срочно госпитализировали в реанимацию с инфарктом миокарда.

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». В кино он дебютировал в 1986 году в короткометражке «Хау ду ю ду». Также играл в картинах «Нога», «Анна Карамазофф», «Такси блюз», «Игла», «Остров» и других, уточняет «Москва 24».