Жена Мамонова рассказала об улучшении его состояния после инфаркта

Состояние госпитализированного накануне актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, но пока он остается в реанимации после инфаркта. Об этом рассказала его супруга.

Как она сообщила в воскресенье, 25 августа, «Интерфаксу», артист находится в Первой градской больнице в Москве. «Он очень доволен условиями в больнице», — отметила Ольга Мамонова.

Сам музыкант оценивает свое состояние как нормальное, однако он даже в период обострения оценивал его именно так, подчеркнула жена. «Врачи говорят одно — состояние стабильное», — добавила она.

О госпитализации музыканта стало известно в субботу. Инфаркт настиг Мамонова ночью в деревне в 140 км от Москвы, где у его семьи дом. Все его ближайшие концерты будут отменены.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт, актер и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина.