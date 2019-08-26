Петра Мамонова начали готовить к операции

Музыканта и актера Петра Мамонова готовят к операции. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила ТАСС жена артиста Ольга Мамонова.

По ее словам, Мамонов находится в реанимации Первой градской больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное.

68-летний Мамонов попал в больницу с инфарктом 24 августа, тогда врачи оценили его состояние как тяжелое. Его ближайшие концерты отменены.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт, актер и радиоведущий. Он создал музыкальный коллектив «Звуки Му», известен также благодаря моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина. Он также является обладателем премии «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России, пишет «Газета.ру».