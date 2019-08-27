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Мамонову предстоит вторая операция после инфаркта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актеру и музыканту Петру Мамонову, который накануне перенес операцию, предстоит еще одно хирургическое вмешательство, сообщила его жена Ольга во вторник, 27 августа.

«Петю перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней будет еще одна операция», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Мамоновов, состояние ее мужа оценивается как стабильное. Она посетовала, что артист не любит лечиться, ему «тяжело это всё».

Петр Мамонов находится в Первой городской больнице. Все запланированные на ближайшее время концерты музыканта будут отменены.

Мамонову стало плохо 24 августа, когда он находился в деревне в 140 км от Москвы. Жена привезла его в город, где артиста срочно доставили в реанимацию с инфарктом миокарда. 26 августа он перенес операцию, пишет «Газета.ру».

Петр Мамонов — российский актер, музыкант, поэт и радиоведущий. Он родился в 1951 году. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу «Звуки Му». В кино он дебютировал в 1986 году в короткометражке «Хау ду ю ду». Также играл в картинах «Нога», «Анна Карамазофф», «Такси блюз», «Игла», «Остров» и др.

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