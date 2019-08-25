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Верник объяснил фото сына, высморкавшегося в пятитысячную купюру

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Фото: соцсети
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Российский актер Игорь Верник объяснил, почему его сын Георгий высморкался в пятитысячную купюру и выложил фото своего поступка в Instagram. Снимок 19-летнего молодого человека вызвал шквал критики в соцсетях.

«Это кадр из фильма, новый проект, который носит рабочее название «Интересное кино». Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад», — сказал артист, его слова приводит сайт kp.ru в воскресенье, 25 августа.

По словам Верника, его сын играет в фильме «гламурного подонка» вместе со своим однокурсником.

Ранее на фото отреагировал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он выложил в свой профиль фото Георгия и обвинил его в оскорблении национальной валюты.

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