Верник объяснил фото сына, высморкавшегося в пятитысячную купюру

Российский актер Игорь Верник объяснил, почему его сын Георгий высморкался в пятитысячную купюру и выложил фото своего поступка в Instagram. Снимок 19-летнего молодого человека вызвал шквал критики в соцсетях.

«Это кадр из фильма, новый проект, который носит рабочее название «Интересное кино». Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад», — сказал артист, его слова приводит сайт kp.ru в воскресенье, 25 августа.

По словам Верника, его сын играет в фильме «гламурного подонка» вместе со своим однокурсником.

Ранее на фото отреагировал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он выложил в свой профиль фото Георгия и обвинил его в оскорблении национальной валюты.