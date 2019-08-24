Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Пользователи Сети осудили сына актера Игоря Верника Георгия, который выложил в свой Instagram фото, где он сморкается в банкноту номиналом в пять тыс. рублей.

На снимок отреагировал продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он выложил в свой профиль фото Георгия и обвинил его в оскорблении национальной валюты.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами», — написал Разин.

В комментариях подписчики поддержали продюсера и отметили, что «золотая молодежь» совершенно не знает цену деньгам, заработанным своим трудом. Также некоторые обвинили Верника-младшего в том, что он сидит на шее у знаменитого отца, сообщает РЕН ТВ.

В свою очередь сам Георгий удалил публикацию из своего профиля в Instagram.

В феврале прошлого года игрок «Тосно» Станислав Манаев выложил в Сеть видео, как он вытирает нос пятитысячной купюрой, на что пользователи очень бурно отреагировали, пишет портал sports.ru.