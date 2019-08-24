Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за любви к роскоши

Бывший королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри может потерять свою популярность и существенно подпортить свой рейтинг из-за пристрастия к роскоши. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

Он отметил, что герцоги Сассекские стали слишком часто пользоваться частным воздушным транспортом. Он напомнил, как Гарри использовал частный самолет для полета на международную конференцию, далее отправился на остров на частном вертолете, где его ждала огромная яхта.

«Он был народным принцем, теперь он стал каким-то лицемерным, отстраненным и слегка растерянным», — подчеркнул Ларкомб.

Помимо этого он выразил мнение, что Гарри вместе со своей женой Меган Маркл переходят от одной «пиар-катастрофы» к другой, из-за чего чета рискует потерять свою популярность.

17 августа экологи раскритиковали герцогов Сассекских за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream G550, поскольку у этого самолета выбросы углекислого газа в разы выше, чем, например, у пассажирского Airbus A319.