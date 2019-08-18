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Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл

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Фото: TASS/I-Images/Zuma
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Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.

По данным издания, королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал (резиденция монархов в Шотландии) соблюдали дресс-код.

Маркл придется отказаться не только от любимых джинсов, но и от туфель на танкетке.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — сообщил источник газеты.

Инсайдер утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.

В апреле сообщалось, что принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане.

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