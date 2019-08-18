Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.

По данным издания, королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал (резиденция монархов в Шотландии) соблюдали дресс-код.

Маркл придется отказаться не только от любимых джинсов, но и от туфель на танкетке.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — сообщил источник газеты.

Инсайдер утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.

В апреле сообщалось, что принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане.