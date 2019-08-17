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Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Victoria Jones
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Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.

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Согласно подсчетам защитников природы, выбросы углекислого газа у данного самолета (в расчете на одного пассажира) в разы выше, чем, например, у пассажирского Airbus A319.

Как отметил один из членов организации «Друзья Земли» Аарон Кили, принц Гарри неоднократно призывал к защите окружающей среды, однако его действия противоречат словам.

«Он мог сесть на поезд, а затем на корабль. И это было бы прекрасной возможностью подать изумительный пример», — заявил активист.

Издание напоминает, что в конце июля Гарри выступил с речью и призвал к защите окружающей среды, кроме того, в Instagram он написал об ответственности за экологию всех 7,7 млрд человек, живущих на планете.

«Люди, выступающие с заявлениями, которые посвящены проблемам изменения климата, должны отдавать себе отчет о размере собственного вклада в дело сокращения выбросов углекислого газа», — указал профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.

Гарри и Меган Маркл отправились на отдых в Испанию, где отпраздновали 38-й день рождения герцогини. С собой пара взяла трехмесячного сына Арчи.

11 июля сообщалось, что СМИ раскритиковали Меган Маркл за первое публичное появление с сыном.

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