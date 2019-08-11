Меган Маркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы

Меган Маркл и Принц Гарри с своем официальном Instagram 11 августа почтили память принцессы Дианы ее собственной цитатой.

«Совершайте добро, не ожидая награды, и будьте уверены в том, что в один прекрасный день кто-то может сделать то же самое для вас», — значится в публикации.

В подписи к изображению они также добавили, что эти слова имеют огромную силу, и именно поэтому они выбрали их для своего поста.

Королевская чета также пообещала периодически добавлять в свой аккаунт цитаты принцессы Дианы.

«От представителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей и студентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской», — говорится в посте.

12 июля стало известно, что толстовка принцессы Дианы ушла с молотка на аукционе за $53,5 тыс.