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Меган Маркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы

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Фото: TASS/Zuma/Branimir Kvartuc
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Меган Маркл и Принц Гарри с своем официальном Instagram 11 августа почтили память принцессы Дианы ее собственной цитатой.

«Совершайте добро, не ожидая награды, и будьте уверены в том, что в один прекрасный день кто-то может сделать то же самое для вас», — значится в публикации.

В подписи к изображению они также добавили, что эти слова имеют огромную силу, и именно поэтому они выбрали их для своего поста.

Королевская чета также пообещала периодически добавлять в свой аккаунт цитаты принцессы Дианы.

«От представителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей и студентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской», — говорится в посте.

12 июля стало известно, что толстовка принцессы Дианы ушла с молотка на аукционе за $53,5 тыс.

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