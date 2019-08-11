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СМИ подсчитали стоимость украшений Меган Маркл

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Фото: TASS/PA Images
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Издание «Экспресс-газета» 10 августа подсчитало стоимость украшений Меган Маркл, в которых она появлялась на публике.

Так, во время свадебной церемонии в ушах королевской особы сверкали бриллиантовые серьги Galanterie de Cartier стоимостью более $70 тыс., а голову украшала тиара королевы Елизаветы II, которая оценивается в более чем $540 тыс. В тот же день принц Гарри подарил ей комплект из браслета и серег Reflection de Cartier стоимостью $361 тыс.

Уже после рождения сына Арчи Меган и Гарри появились на премьере фильма «Король Лев», куда герцогиня Сассекская пришла в серьгах от Nikos Koulis стоимостью около $12 тыс.

Во время австралийского тура Меган носила серьги, принадлежавшие при жизни принцессе Диане, которые стоят около $2,7 тыс.

Издание также отметило и чрезвычайно дорогой браслет Cartier с 61 бриллиантом, который Маркл, предположительно, подарил принц Чарльз. Его стоимость оценивается в $213 тыс.

Также еще на одном светском мероприятии Маркл появилась с подвеской на шее в виде буквы «А», которая является первой в имени ее сына. Украшение от Эммы Свэнн обошлось ей в $590.

13 июля сообщалось, что доход от продажи памятных сувениров с символикой британской королевской семьи за прошлый год увеличился на несколько миллионов долларов благодаря Меган Маркл.

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