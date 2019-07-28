Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать

Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали письменные инструкции по общению с королевской четой, в которых запретили с ними разговаривать. Об этом 26 июля сообщило издание The Sun.

Рядом с домом Гарри и Меган проживают порядка 400 человек — чиновники, работники в поместье и прочий персонал. Все эти люди получили документ, в котором им запрещено первыми заводить разговор, гладить собак, принадлежащих паре, просить показать сына или что-то класть к ним в почтовый ящик.

При этом среди разрешенных действий значатся только добрые приветствия или шутки, но только в том случае, если Гарри или Меган первыми начнут разговор.

По словам одного из местных жителей, полученную бумагу сначала многие приняли за шутку. Однако, когда позднее выяснилось, что это подлинные правила, они возмутились. Многие отметили, что подобных мер не вводила даже королева Елизавета II.

«Каждый, кто живет в поместье и рядом, работает на королевскую семью и знает, как вести себя с уважением. Нам никогда не указывали, как вести себя в присутствии королевы. Обычно она радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней», — заявил один из соседей королевской семьи.

После нарастающего недовольства представители Букингемского дворца выступили с заявлением, в котором сообщалось, что правила придумал дворцовый чиновник, не поставив в известность принца Гарри и его супругу.

13 июля стало известно что доход от продажи памятных сувениров с символикой королевской семьи Великобритании за 2018 год увеличился на несколько миллионов долларов. Так, в 2017 году в Британии реализовали памятных фарфоровых тарелок, кружев и плюшевых мишек на £18,2 млн, а в 2018 году — уже на £21,7 млн. Таким образом, доход вырос на £3,5 млн ($4,4 млн).