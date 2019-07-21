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Экс-возлюбленная принца Гарри позвала принца Уильяма и Кейт Мидлтон на свадьбу

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Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk
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Бывшая возлюбленная британского принца Гарри — 32-летняя певица Элли Голдинг — пригласила на свою свадьбу его брата принца Уильяма с супругой Кейт Мидлтон. Об этом сообщает Express.

По данным журналистов, артистка выступала на свадьбе Уильяма в 2011 году. После этого у нее сложились теплые отношения с Кейт Мидлтон. Тогда же она познакомилась с принцем Гарри, роман с которым продлился два года. Однако в 2014 году у Гарри появилась новая возлюбленная — американская актриса и фотомодель Меган Маркл.

Издание отмечает, что Маркл и Гарри не собираются присутствовать на свадьбе Голдинг. Герцогиня Сассекская не желает видеть бывшую девушку своего мужа, говорится в материале.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что доход от продажи памятных сувениров с символикой королевской семьи Великобритании за 2018 год увеличился на несколько миллионов долларов. Так, в 2017 году в Британии реализовали памятных фарфоровых тарелок, кружев и плюшевых мишек на £18,2 млн, а в 2018 году — уже на £21,7 млн. Таким образом доход вырос на £3,5 млн ($4,4 млн).

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