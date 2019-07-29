Меган Маркл стала приглашенным редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера журнала Vogue. Об этом на странице в Instagram рассказал редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул.

По его словам, это будет первое такое сотрудничество за 103 года существования журнала. Эннинфул опубликовал обложку будущего номера издания и уточнил, что он станет самым объемным в 2019 году. В подписи к фотографии Эннинфул уточнил, что работа над номером у него и герцогини заняла несколько месяцев, пишет «Федеральное агентство новостей».

На обложке размещены фотографии 15 женщин, которые отобрала лично герцогиня. Как отмечает сайт kp.ru, среди снимков есть фотографии модели Адвоа Абоа, премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, актрисы Сальмы Хайек, балерины Франчески Хейвард и других.

Кроме того, есть 16-й слот в виде зеркала, который, по задумке Маркл, должен показать, что каждый человек меняет мир к лучшему и достоин видеть себя на обложке журнала, сообщает телеканал «360».

28 июля сообщалось, что соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать.