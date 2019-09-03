Продюсер рассказала о состоянии Розенбаума после операции

Народный артист России, музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо после проведенной ему операции, сообщила его продюсер Белла Купсина во вторник, 3 сентября.

«Операция была плановой, Александр Яковлевич чувствует себя хорошо, скоро вернется к своей творческой деятельности», — приводит ее слова «РИА Новости».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего он был госпитализирован.

По информации на официальном сайте артиста, его первое выступление состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге. Александр Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов.