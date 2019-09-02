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Появились подробности о госпитализации Александра Розенбаума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Появились подробности о самочувствии народного артиста России, певца Александра Розенбаума, информация о госпитализации которого появилась в СМИ. Представители артиста эти слухи опровергали.

По информации РЕН ТВ, у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

По некоторым данным, он находился в одной московских клиник, где ему стало хуже. К нему вызвали врачей скорой помощи.

Розенбаум известен как создатель песен «Вальс Бостон», «Извозчик», «Нарисуйте мне дом».

В середине марта ушел из жизни пианист группы Александра Розенбаума Юрий Капетанаки. Ему было 69 лет.

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