Жена солиста «Иванушек» подала на развод

Жена солиста поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова в начале августа подала на развод.

«Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось. Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь», — рассказали в окружении пары журналу Starhit в понедельник, 2 сентября.

У супругов двое детей — 11-летний Артемий и 15-летний Иван, в данный момент они живут с отцом. По словам собеседника издания, в суде могут поднять вопрос о месте жительства мальчиков, но стороны настроены решить его мирным путем.

Иск рассматривается Пресненским судом Москвы, первое заседание состоялось 20 августа. С супругами провели беседу и дали время на примирение. По мнению журнала, воссоединение не состоится, и уже 10 сентября артист станет холостяком.

Издание также отмечает, что слухи о том, что у жены солиста «Иванушек» появился новый возлюбленный, ходили давно. Им стал 28-летний баскетболист подмосковных «Химок» Андрей Зубков.

Несмотря на это Григорьев-Апполонов в интервью Starhit от 5 августа признавался, что до сих пор любит Марию как в день знакомства и надеется на воссоединение. Он рассуждал о том, что простить можно всё, даже измену.

Ранее в августе сообщалось, что в центре Сочи открыли скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал рыжий «Иванушка». Она представляет собой мужчину-мечтателя, который, стоя на облаке, держит облако в руках.