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«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи

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Фото: Twitter.com/@privetsochi
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Участники российской поп-группы «Иванушки International» во вторник, 20 августа, открыли в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов (также известен как рыжий «Иванушка»), коренной сочинец.

Монумент появился на Платановой аллее в центре города. Она представляет собой мужчину-мечтателя, который, стоя на облаке, держит облако в руках.

«Такая идея появилась из космоса у поклонников группы. Теперь можно потереть меня на удачу. Я отношусь к этому как к аттракциону, с юмором, с иронией» — сказал 49-летний Григорьев-Апполонов, его слова приводит «РИА Новости».

Певец добавил, что потер у памятника всё, кроме глаз. Остальные участники группы — Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев — пошутили, что подобные скульптуры других известных сочинцев можно поставить и в разных районах курорта: Александра Реввы — на пляже, Стаса Михайлова — в Адлере, а Михаила Галустяна — в Завокзальном районе.

Ранее в мае сообщалось, что в Москве установили памятник народному артисту России Иосифу Кобзону. Бронзовый бюст на каменном постаменте разместили в районе Марфино.

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