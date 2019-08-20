«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи

Участники российской поп-группы «Иванушки International» во вторник, 20 августа, открыли в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов (также известен как рыжий «Иванушка»), коренной сочинец.

Монумент появился на Платановой аллее в центре города. Она представляет собой мужчину-мечтателя, который, стоя на облаке, держит облако в руках.

«Такая идея появилась из космоса у поклонников группы. Теперь можно потереть меня на удачу. Я отношусь к этому как к аттракциону, с юмором, с иронией» — сказал 49-летний Григорьев-Апполонов, его слова приводит «РИА Новости».

Певец добавил, что потер у памятника всё, кроме глаз. Остальные участники группы — Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев — пошутили, что подобные скульптуры других известных сочинцев можно поставить и в разных районах курорта: Александра Реввы — на пляже, Стаса Михайлова — в Адлере, а Михаила Галустяна — в Завокзальном районе.

Ранее в мае сообщалось, что в Москве установили памятник народному артисту России Иосифу Кобзону. Бронзовый бюст на каменном постаменте разместили в районе Марфино.