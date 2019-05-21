Памятник Кобзону открыли в Москве

Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте установили в районе Марфино перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

В церемонии открытия приняли участие родные, друзья и коллеги артиста, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Этот первый памятник (Кобзону. — Ред.) открывается у стен института, который носит его имя. Это очень символично — он любил студентов, своих учеников. Он прекрасно понимал — всё, что он знает и умеет, он готов был передать юным музыкантам, студентам», — сказал на церемонии открытия памятника спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона находится на Ботанической улице в Москве. В стенах учебного заведения студенты обучаются разным жанрам хореографии, сольному пению, акробатике.