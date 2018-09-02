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Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На Востряковском кладбище в Москве завершилась церемония похорон народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сообщает в воскресенье, 2 сентября, «РИА Новости».

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Церемония прощания с народным артистом прошла в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли более 6 тыс. человек, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Артиста похоронили в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с его матерью. В церемонии погребения, которая прошла по иудейской традиции, принял участие его сын Андрей Кобзон.

Он прочел поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и друзья простились с артистом. Затем оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Добавим, что артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула, который сопровождал процессию.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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