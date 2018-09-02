Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Кобзона

Театральному центру на Дубровке могут присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. С таким предложением в воскресенье, 2 сентября, выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке», — написал градоначальник в Twitter.

Кобзон принимал непосредственное участие в переговорах с боевиками, захватившими в октябре 2002 года Театральный центр на Дубровке. Артисту вместе с Ириной Хакамадой удалось вывести из здания женщину и троих детей.

Удержание заложников продолжалось с 23 по 26 октября. Боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в театре 916 человек. В ходе операции по освобождению все террористы были уничтожены. По официальным данным, погибли 130 человек.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье, 2 сентября, состоялось прощание с артистом. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Прощание с артистом длилось 2,5 часа. Траурную церемонию посетили свыше 6 тыс. человек.