Прощание с Кобзоном завершилось аплодисментами

В Москве в Концертном зале имени Чайковского завершилась гражданская панихида с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, в последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

Проститься с Кобзоном приехали президент России Владимир Путин и глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

На траурной церемонии теплые слова об усопшем произнесли, в числе прочих, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, коллеги по сцене — Лев Лещенко, Григорий Лепс и Александр Розенбаум.

Всего за за 2,5 часа проститься с Кобзоном пришли около 6 тыс. человек.

Прощальные аплодисменты длились около семи минут, пишет «Газета.ру», после чего ведущий мероприятия попросил присутствующих покинуть зал, чтобы родные смогли проститься с певцом.

Гроб с телом покойного доставят на Востряковское кладбище в Москве, где его похоронят рядом с могилой матери.

Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.