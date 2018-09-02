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Прощание с Кобзоном завершилось аплодисментами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве в Концертном зале имени Чайковского завершилась гражданская панихида с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, в последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

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Проститься с Кобзоном приехали президент России Владимир Путин и глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

На траурной церемонии теплые слова об усопшем произнесли, в числе прочих, космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, коллеги по сцене — Лев Лещенко, Григорий Лепс и Александр Розенбаум.

Всего за за 2,5 часа проститься с Кобзоном пришли около 6 тыс. человек.

Прощальные аплодисменты длились около семи минут, пишет «Газета.ру», после чего ведущий мероприятия попросил присутствующих покинуть зал, чтобы родные смогли проститься с певцом.

Гроб с телом покойного доставят на Востряковское кладбище в Москве, где его похоронят рядом с могилой матери.

Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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