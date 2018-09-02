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Началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

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Гражданская панихида по народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону началась в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября в 8:00 мск.

Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, негромко звучат его песни. Друзья и коллеги Кобзона выражают соболезнования его вдове и детям.

Как отмечает корреспондент ТАСС, у входа в зал выстроилась длинная очередь желающих проститься с певцом. По данным агентства, за 2,5 часа проститься с Кобзоном пришли около 6 тыс. человек.

Кто пришел проститься с артистом

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Президент России Владимир Путин возложил букет цветов к гробу артиста. Премьер-министр России Дмирий Медведев также присутствует на церемонии прощания. Память Кобзона почтил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Наряду с ним проститься с коллегой пришли депутаты от разных фракций, в том числе руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и другие.

По информации «РИА Новости», проститься с выдающимся исполнителем пришли Валентина Терешкова и Леонид Рошаль, певцы Игорь Николаев, Александр Маршалл, юморист Владимир Винокур и многие другие.

Воспоминания коллег и поклонников

«Это целая жизнь была… в двух словах не скажешь. Я даже не представляю, сколько раз я с ним вместе выходил на сцену. Если, наверное, собрать людей, которым он реально помог и даже спас жизнь, то нет такого зала в стране, куда бы они поместились. Глыба, человек-эпоха», — цитирует ТАСС народного артиста России Олега Газманова.

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«Это невозможно, это немыслимо, но, увы, сегодня это так. Он был честен в своем творчестве в своей жизни в своих поступках», — приводит «РИА Новости» слова спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Он отметил, что Кобзон никогда не пел под фонограмму.

Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.

Ранее 2 сентября в Центре организации дорожного движения сообщили о запланированном частичном перекрытии автомобильного движения в центре Москвы во время прощания с Кобзоном.

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