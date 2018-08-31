В Кремле не исключили присутствия Путина на похоронах Кобзона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил присутствия главы государства на похоронах скончавшегося 30 августа певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

«Я не могу этого исключать, но мне пока точно неизвестно о решении президента», — сказал представитель Кремля.

Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с народным артистом СССР пройдет в Концертном зале имени Чайковского в Москве 2 сентября. Певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве.