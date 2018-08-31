Голос народа

Не стало Иосифа Кобзона. Его голос знаком каждому человеку на постсоветском пространстве, его песни давно ушли в народ. Они сопровождали жителей огромной страны в радостных и печальных событиях, звучали с телеэкранов и пластинок, которые были у любой семьи. А сам Иосиф Давыдович воспринимался не просто как выдающийся артист, а затем — крупный государственный деятель, но как моральный авторитет, к мнению которого прислушивались и политики, и коллеги по эстрадному цеху, и простые граждане.

Соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона выразил президент Владимир Путин.

«Иосиф Давыдович Кобзон был поистине народным артистом, выдающимся представителем отечественной культуры, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства, — сказано в тексте соболезнования. — Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке».

Иосиф Кобзон заслужил искреннюю любовь миллионов людей «талантом, творческой щедростью, своими замечательными песнями, над которыми не властно время», отметил президент.

Олицетворение эпохи

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городке Часов Яр Сталинской (ныне Донецкой) области. В 1941-м отец Иосифа ушел на фронт, семья эвакуировалась в Узбекистан, а три года спустя вернулась на Украину, в Краматорск, где Иосиф и пошел в школу. После восьмого класса мальчик поступил в Днепропетровский горный техникум. Там он впервые вышел на сцену — исполнял популярные песни в студенческом клубе.

Окончив техникум, Кобзон ушел в армию, но и там продолжал совершенствовать вокальное искусство — в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Ну, а профессиональное музыкальное образование получал уже в Москве — на вокальном факультете Института имени Гнесиных.

Еще будучи студентом Гнесинки, он начал выступать с музыкальными номерами в цирке на Цветном бульваре, а в 1959 году стал солистом Всесоюзного радио. Слава не заставила себя долго ждать. В 1962-м в радиопередаче «Доброе утро» Кобзон исполнил песню Аркадия Островского и Льва Ошанина «А у нас во дворе», и его глубокий, проникновенный, но в то же время какой-то очень простой, естественный голос стал родным всей стране.

Кобзон почти сразу смог найти свою интонацию, индивидуальную манеру, которая подходила и для любовной лирики, и для гражданско-патриотических песен, где так важно было удержаться от ложного пафоса. Иосифу Давыдовичу это удавалось как никому другому. Музыкальные номера из «Семнадцати мгновений весны» — «Песня о далекой родине», «Мгновения» («Не думай о секундах свысока») — трогали сердца и западали в душу не меньше, чем сама история о Штирлице. И даже когда Кобзон пел «Не расстанусь с комсомолом», это не казалось неискренним. Его голос «впитал» в себя идеализм времени.

— Он олицетворял собой целую эпоху. Выражал в своем искусстве чувства людей, которые строили страну и свою жизнь в ней, начиная с послевоенных лет до сегодняшнего дня. Жажда творчества, неравнодушное отношение к жизни народа и его проблемам — в нем всё слилось воедино. И эта энергия была в нем с молодости — он всегда был личностью с большой буквы, — поделился с «Известиями» народный артист РСФСР Лев Лещенко. — Мы прожили с ним вместе 50 лет на одной сцене, в одной творческой семье. Он был настоящим творцом, который поднял наш эстрадный жанр на большую высоту.

Энергии Кобзону действительно было не занимать. Уже прославившись, он выступал на комсомольских стройках, в отдаленных городках, без устали концертировал по всему СССР, представлял эстраду нашей страны за рубежом, но при этом постоянно пополнял репертуар новыми композициями. В его репертуаре — тысячи песен, и на концертах он мог исполнить любую из них — без подготовки, без нот, экспромтом. В 1997 году юбилейный вечер Кобзона длился более 12 часов — 60-летний артист провел на сцене всю ночь.

Сценическую самоотверженность Кобзона отмечают многие его друзья и коллеги.

— Впервые я его увидел в театре «Эрмитаж». Он вышел на сцену, и вдруг отказал микрофон. Но Иосиф не смутился и стал петь без микрофона. Это было изумительное зрелище, я запомнил его на всю жизнь. Его энергетика наполнила весь зал, — рассказал «Известиям» худрук и главный режиссер «Ленкома», народный артист СССР Марк Захаров. — Иосиф Кобзон был не просто выдающимся артистом. Временами его талант доходил до гениальности.

Всегда вместе со зрителями

Свою публику певец любил искренне, где бы она ни была. Ездил в Афганистан, Чечню и Сирию — поднимал дух наших солдат; давал благотворительные концерты в Донбассе в разгар гражданской войны на Украине. Кобзон был с народом в самые тяжелые для него моменты — выступал в Чернобыле сразу после аварии на АЭС, чтобы поддержать ликвидаторов, вел переговоры с террористами, захватившими заложников на мюзикле «Норд-Ост», выводил из здания на Дубровке женщин и детей...

Поэтому таким органичным для него стал шаг в сторону политической деятельности. Еще в 1989 году он был избран народным депутатом СССР, в 1990-м — депутатом Верховного совета СССР. С 1997 года Кобзон — депутат Госдумы РФ, где, в частности, он некоторое время возглавлял комитет по культуре.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Иосиф Кобзон был предан людям и своей работе.

— Для каждого из нас он олицетворяет целую эпоху жизни нашей страны. Легендарный артист, человек высоких моральных принципов, наш товарищ. Он внес неоценимый вклад в развитие российской эстрады и гражданского общества, — отметил Андрей Турчак.

Иосиф Кобзон был членом «Единой России», но к нему с глубоким уважением относились представители всех партий. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал «Известиям», что был знаком с Иосифом Кобзоном почти полвека и считал себя его «другом, наставником, помощником».

— Мы создали широкое движение «Дети России — детям Донбасса» и привезли в Подмосковье несколько тысяч детей Донбасса. Он всегда выступал на гала-концерте перед ними, и дети, затаив дыхание, слушали и воспринимали, потому что это было искреннее обращение к их уму, совести и сердцу, — подчеркнул Геннадий Зюганов. — Он и в Афган приезжал, когда шла борьба. Ребята запыленные, закопченные смотрели с восхищением, как он в великолепном черном костюме пел для них. Он умел дружить, бороться и побеждать. В трудные минуты очень важно, чтобы были люди, к слову которых страна прислушивается, любит и уважает.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в отличие от некоторых других артистов, которые в разные годы становились депутатами, Кобзон работал «по-честному»: бывал почти на всех заседаниях, посещал круглые столы, слушания.

— Он, конечно, и пример человеческого достоинства. Всегда очень выдержан, спокоен, рассудителен. Настоящая глыба — такое впечатление производил с первого взгляда, — отметил Владимир Жириновский.

Верность сцене

Несмотря на активную общественную и политическую деятельность, Иосиф Кобзон не прекращал творчества музыкального. Коллеги артиста вспоминают, что даже в последний год, уже будучи тяжело больным, он работал на сцене с полной самоотдачей.

— Мы делали с ним его последний юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Он уже тогда чувствовал себя не очень хорошо. В течение трех дней репетиций он с восьми утра до десяти вечера был в зале. Подходил корректировал, помогал. Ему предлагали отдохнуть, поехать домой — мол, коллективы, приглашенные им на выступления, сами отрепетируют свои номера, но Иосиф Давыдович отказался: «Ну, что ж это я дома буду отсиживаться, когда мой концерт готовится!» — поделилась с «Известиями» продюсер Ксения Рубцова.

Творчество, работа в Госдуме, благотворительность — всё это было для Иосифа Кобзона разными сторонами одного дела: служения своему народу. Народный артист СССР, он пережил страну, голосом которой стал, и смог так много сделать для страны-наследницы Советского Союза — России. Но замечательные песни в исполнении Кобзона и эхо многочисленных добрых дел переживут его самого и навсегда останутся в памяти людей.

Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.