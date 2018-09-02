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Движение в центре Москвы частично перекроют на время прощания с Кобзоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Движение в центре Москвы будет частично перекрыто в воскресенье на время церемонии прощания с Иосифом Кобзоном, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Согласно сообщению, с 9:00 до 15:00 будет перекрыт участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. На протяжении 13 лет народный артист боролся с онкологическим заболеванием. 

Церемония прощания с Кобзоном пройдет в Концертном зале имени Чайковского. Певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

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