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В Москве началось прощание с Кобзоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, который скончался от онкологического заболевания в возрасте 80 лет, началось в Москве в Концертном зале имени Чайковского в 8:00 мск.

Как отмечает корреспондент ТАСС, у входа в зал выстроилась длинная очередь желающих проститься с певцом. Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, негромко звучат его песни. Друзья и коллеги Кобзона выражают соболезнования его вдове и детям.

По информации «РИА Новости», среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, оказались Валентина Терешкова и Леонид Рошаль

Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.

Ранее 2 сентября в Центре организации дорожного движения сообщили о запланированном частичном перекрытии автомобильного движения в центре Москвы во время прощания с Кобзоном.

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