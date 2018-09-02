Ким Чен Ын и Лукашенко выразили соболезнования в связи со смертью Кобзона

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Соболезнования семье приносит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал руководитель, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын», — цитирует его ТАСС.

Швыдкой уточнил, что на адрес президента пришло множество телеграмм с соболезнованиями из-за смерти артиста, в том числе из зарубежных стран.

2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве прошла церемония прощания с Кобзоном. Эстрадный певец скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его похоронят на Востряковском кладбище в Москве.