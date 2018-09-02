Путин простился с Иосифом Кобзоном

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.

Глава государства возложил букет цветов к гробу певца, а также почтил его память минутой молчания.

Церемония прощания началась в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября в 8:00 мск. Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, негромко звучат его песни. Друзья и коллеги Кобзона выражают соболезнования его вдове и детям.

По данным ТАСС, за 2,5 часа проститься с Кобзоном пришли около 6 тыс. человек. Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.

Ранее, 2 сентября, в Центре организации дорожного движения сообщили о запланированном частичном перекрытии автомобильного движения в центре Москвы во время прощания с Кобзоном.