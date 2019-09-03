Розенбаум рассказал о своем самочувствии после операции

Народный артист России, музыкант Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о попадании в реанимацию после перенесенной операции и рассказал о своем самочувствии.

По словам артиста, он действительно находится в больнице, но в целом все хорошо.

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», - цитирует его «Комсомольская правда».

Розенбаум также поблагодарил поклонников за внимание и заботу и выразил надежду на то, что его здоровье не повлияет на график концертов, которые начнутся с 21 сентября.

2 сентября в СМИ появилась информация о том, что у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего он был госпитализирован.

Продюсер артиста Белла Купсина пояснила, что Розенбаум перенес плановую операцию.

Александр Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, он записал более 30 альбомов.