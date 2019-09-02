Розенбауму сделали плановую операцию

Народный артист России Александр Розенбаум перенес плановую операцию. Об этом ТАСС 2 сентября рассказала продюсер музыканта Белла Купсина.

По ее словам, операцию музыканту сделали утром 2 сентября. Купсина подчеркнула, что хирургическое вмешательство было плановым и необходимым, сообщает телеканал «360».

«В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает. Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста, и после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности», — заявила продюсер.

По информации на официальном сайте 67-летнего артиста, его первое выступление состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге. Александр Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов.

Ранее 2 сентября сообщалось, что у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения.