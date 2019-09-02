В «Ленкоме» назвали сроки выписки Марка Захарова из больницы

Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров останется в больнице, куда две недели назад его доставили с воспалением легких, еще на несколько дней. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер в понедельник, 2 сентября.

«Кровь хорошая, температуры нет, давление замечательное, единственное, после двустороннего воспаления легких не бывает, чтобы быстро выписывали», — приводит его слова «Интерфакс».

Как уточнил Варшавер, врачи говорят, что Захарову надо побыть в больнице еще три-пять дней. То есть худрук пропустит сбор труппы, намеченный на 3 сентября.

О том, что Захаров попал в больницу, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что 85-летний режиссер был доставден в реанимацию.

По данным СМИ, он в течение несколько дней чувствовал себя плохо, однако обратился к медикам за помощью только после возникновения тяжелой одышки.