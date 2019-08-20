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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По имеющейся информации, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких, и на данный момент он находится в реанимации.

Отмечается, что Захаров уже несколько дней чувствовал себя плохо, однако обратился к медикам за помощью после возникновения тяжелой одышки.

17 августа стало известно о смерти создателя анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», режиссера-мультипликатора Ричарда Уильямса.

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