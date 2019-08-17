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Умер создатель «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс

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Фото: commons.wikimedia.org
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Создатель анимационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс скончался на 87-м году жизни. По словам его дочери Наташи Саттон Уильямс, он до последних часов жизни продолжал работать над новыми проектами.

Аниматор, в последние годы болевший раком, ушел из жизни у себя дома в Бристоле, сообщает Daily Mail.

Уильямс родился в Канаде, но в 1950-х годах переехал в Великобританию. В интервью он рассказывал, что захотел заниматься мультипликацией в пять лет, когда увидел диснеевскую «Белоснежку». Его первый мультфильм «Маленький остров» вышел в 1958 году и завоевал премию BAFTA. За свою карьеру аниматор получил три «Оскара», два из них — за «Кто подставил кролика Роджера» (лучшие визуальные эффекты и вклад в кинематограф). Также является автором учебного пособия для мультипликаторов «Аниматор: набор для выживания» и одноименного видеокурса.

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