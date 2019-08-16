В Гааге умерла голландская принцесса Кристина

Принцесса Нидерландов Кристина скончалась в утром пятницу, 16 августа, в возрасте 71 года, сообщила Информационная служба правительства страны.

Она ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей», — говорится в сообщении, распространенном от имени королевской семьи, пишет ТАСС.

Закрытая церемония прощания с принцессой Кристиной пройдет во дворце Нордейнде.

Принцесса Марейке (впоследствии она изменила свое имя на Кристина) родилась 18 февраля 1947 года. Она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Принцесса Кристина приходилась сестрой бывшей королеве Беатрикс и тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру.

Она была одной из наименее известных общественности членов королевской семьи. Еще в молодости отказалась от притязаний на трон и публичной жизни. Принцесса проживала в Италии и США, вышла замуж в 1975 году и родила троих детей.